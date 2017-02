Campagne de sociofinancement Indiegogo – Un projet avant-gardiste à l’image d’une métropole interculturelle

À l’occasion de son 40ième anniversaire de diffusion, Radio Centre-Ville lance une campagne de sociofinancement pour concrétiser un espace innovateur multifonctionnel et interculturel, qui verra le jour cet été. Cette campagne de financement permettra de soutenir les organismes communautaires, qui pourront bénéficier d’un lieu privilégié à un coût accessible et avantageusement situé au cœur du Mile-End.

Afin de renforcer son impact positif socioéconomique et interculturel, Radio Centre-Ville estime pertinent d’appuyer sa programmation sur un lieu physique ; où les organismes communautaires, artistes et autres acteurs sociaux pourront organiser leurs activités, se financer, et augmenter leur impact social. Dessiné par la réputée firme d’architecte Cardin Ramirez Julien, cet espace polyvalent, qui fonctionnera sous le modèle de l’économie sociale et solidaire, inclura également un café et un studio de radio.

Forte de deux reconnaissances du gouvernement du Québec (1991 et 2005) pour son travail d’intégration des immigrants dans la société et pour sa contribution à la lutte contre l’exclusion, l’expérience de Radio Centre-Ville n’est plus à démontrer. Ses 250 bénévoles se sont donnés le mot d’ordre de remettre à la communauté tout ce qu’elle leur a apporté au cours des 40 dernières années, en faisant profiter tout le Montréal métropolitain d’une vitrine-radio avant-gardiste en plein centre d’un quartier en ébullition.

Loin de vouloir être un concurrent pour les commerces des environs, le centre interculturel L’Auditoire souhaite plutôt agir en collaboration avec ceux-ci en devenant une vitrine pour leurs produits et services. Par cette approche inhabituelle, Radio Centre-Ville souhaite contribuer au développement socio-économique local et aider les différentes communautés à diversifier leurs revenus.

Liens:

https://www.indiegogo.com/projects/l-auditoire-espace-multifonctionnel-multiculturel

http://lauditoire.org

Renseignements : Pour entrevues ou plus d’informations: Kim Yasmin Jean-Louis, Responsable de la programmation, T. 514.495.3124, kimyasmin@lauditoire.org

