Nous sommes Charlie

Le conseil d’administration de Radio Centre-Ville partage les peines et les souffrances des parents ainsi que des amis des journalistes de «Charlie Hebdo», tués lâchement dans l’attentat survenu au local-même du journal, mercredi le 07 janvier dernier.

Le conseil d’administration est sensible aux douleurs, aux frustrations et à la peur des journalistes qui se sentent menacés dans l’exercice de leurs fonctions. Cet attentat constitue un coup dur porté contre la démocratie, contre la liberté d’expression, contre la liberté tout court.

Ainsi, il revient à nous tous de former un vrai faisceau autour des idéaux de ces journalistes tués, qui constituaient la voix des «sans-voix». La barbarie peut avoir raison des êtres humains, mais jamais elle parviendra à tuer les idées basées sur la justice, la tolérance ainsi que sur les libertés individuelles et collectives. La démocratie doit triompher, et ceci, pour une vraie société de droit.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles, aux amis et aux confrères des victimes. Nos condoléances s’en vont aussi à la grande famille du journal, à ses lecteurs et à ses sympathisants. Notre message de réconfort et de courage s’adresse également aux familles, aux collègues et aux amis des deux policiers abattus dans cet acte crapuleux.

Le conseil d’administration de Radio Centre-Ville

