Les Francofolies de Montréal présentent ‘Les 20 ans de Nuit Blanche’, l’émission qui bouge et qui dérange depuis 1994, that’s wasss up! Samedi le 14 juin 2014, de minuit @ 3am, une célébration au Savoy du Métropolis. Avec Dj Lady SpecialK, Chadow, Dice B, et plein de surprises! Diffusé en direct sur les ondes du 102.3fm et sur FouzoRadio.com





LIEN DE L’ÉVÉNEMENT: https://www.facebook.com/events/331710360316231/

Info: 514.495.8836





