Park(ing) Day à Radio Centre-ville

PARK(ing) Day est un événement annuel qui se déroule dans 162 villes réparties dans 35 pays à travers le monde. Il rassemble artistes, citoyens, élus et organisations afin de transformer temporairement des cases de stationnement en lieux publics conviviaux.

L’objectif principal de la réappropriation de ces cases est d’animer, de manière ludique et festive, un débat à propos du potentiel que pourraient offrir ces espaces de stationnement si nous en faisions une gestion optimale.

Pour la 11e édition d’En ville sans ma voiture, l’AMT a décidé de s’associer avec le CRE-Montréal et d’articuler la programmation autour du Park(ing) Day. Cet événement est donc l’occasion, une fois dans l’année, de mener une réflexion citoyenne sur le rôle de l’automobile dans sa monopolisation de l’espace public pour un usage privé.

Radio Centre-Ville fera une émission spéciale en direct sur la rue le 20 septembre devant le 5212 Boul. Saint-Laurent entre 11 h et 17h30 avec plusieurs invités et musiciens. On vous invite à venir découvrir notre “RADIO LOUNGE”!

