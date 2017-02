Radiothon Radio Centre-Ville 2013

C’est sous le thème « Un monde différent » que se déroulera du 29 novembre au 7 décembre prochain le radiothon de Radio Centre-Ville.

Nous sommes, depuis près de 40 ans, un média appartenant aux membres et géré par eux. Nous sommes un lieu d’expérimentation, d’avant-garde et de rapprochement interculturel. L’engagement citoyen est au cœur de notre action. C’est cette mobilisation qui nous a permis et qui nous permettra de passer le test du temps.

Cette année est cruciale pour l’avenir de la radio puisque le financement public est de plus en plus difficile à obtenir et qu’il nous faut générer d’ici le 1er avril 2014, de nouveaux fonds autonomes pour préserver notre marge de manœuvre.

Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal !

En donnant maintenant de façon sécuritaire en ligne. Vos dons sont déductibles d’impôt.

En assistant aux événements spéciaux organisés par nos équipes ( Restaurant Eche Pa Echarle 7216 St Hubert, 29 novembre 19h00 – soirée bénéfice équipe hispanophone)

– soirée bénéfice équipe hispanophone) En misant sur les nombreux articles, forfaits restaurants, billets de spectacles, œuvres d’arts et livres de collection, de notre vente aux enchères (Page des enchères bientôt en ligne!)

En devenant un organisme ami de la radio (514.495.2597)

En commanditant une de nos émissions (acheter de la publicité)

Comments

comments