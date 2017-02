Soirée de lancement du Radiothon 2014 de Radio Centre-Ville

Dans le cadre de sa campagne de financement soulignant son 40e anniversaire, Radio Centre-ville présente un spectacle bénéfice mettant en vedette les plus beaux talents de notre Montréal Interculturel. Éric Goulet, Les Lions Noirs, Les Whipers, Dice B, shadow hunter, La piragua, Los compadres, Capitaine No, que notre porte-parole Louise Forestier et bien plus! ainsi que toute l’équipe de Radio Centre-ville vous y attendent.

Jeudi 9 octobre 2014 à La Vitrola, 4602 Boul. Saint-Laurent, billets en vente ici.

Visitez la pas de l’événement sur facebook ici et invitez vos amis!

Au programme:

17h30 – Équipe lusophone

19h30 – Équipe hellénique

21h – Équipe hispanophone, suivie des prestations d’artistes

Joignez-vous à nous afin d’assister à une soirée extraordinaire !

